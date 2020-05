Esporte Presidente da Federação Alemã de Futebol propõe limites salariais aos clubes Dirigente disse o esporte precisa ser autocrítico, e que a crise por causa da covid-19 "oferece a oportunidade de olhar para o futuro e reposicionar o futebol"

Fritz Keller, presidente da Federação de Futebol da Alemanha (DFB, sigla em alemão) propôs limites salariais para ajudar a tornar o esporte mais sustentável. Segundo o dirigente, a pandemia do coronavírus apresentou a oportunidade de implementar reformas para o futuro. No sábado (16), a liga alemã se tornou a primeira da Europa a ser retomada após a suspensão do futebol p...