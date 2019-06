Esporte Presidente da Chape revela pedido de 'cancelamento' de jogo O dirigente se disse arrependido por apoiar o uso do VAR (árbitro de vídeo)

A derrota de 3 a 1 para o Goiás nesta segunda-feira (dia 10), no Estádio Serra Dourada, provocou indignação de jogadores, comissão técnica e diretoria da Chapecoense. Mas, quem mais se mostrou revoltado foi o presidente do clube, Plinio David de Nes Filho, o Maninho, que se disse arrependido por apoiar o uso do VAR e pelo que foi marcado, contra a Chape, nos lances d...