Esporte Presidente da CBF divulga datas de início da Série C e retomada da Copa do Brasil Em entrevista ao jornal O Globo, Rogério Caboclo falou ainda sobre as dificuldades para definições da Série D e do Brasileiro Feminino A2, que também têm representantes de Goiás

Competições que ainda não tinham datas anunciadas pela CBF, a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil têm datas definidas. Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente da entidade, Rogério Caboclo, afirmou que a 3ª Divisão nacional começará em 8 de agosto, mesma data da Série B, e que a Copa do Brasil será retomada em 26 de agosto. A Série A tem início em 9 de agosto, como já havia sido oficializado pela CBF. Na Série C, o representante goiano é o Vila Nova, que voltou ...