Esporte Presidente da CBF descarta corte e diz ter 'confiança' em Neymar

O presidente da CBF, Rogério Caboclo, descartou nesta terça-feira (4) a possibilidade de Neymar, alvo de acusação de estupro, ser cortado do grupo da seleção brasileira que vai disputar a Copa América no País a partir de 14 de junho. O dirigente ainda declarou que tem total confiança no jogador do Paris Saint-Germain e na sua defesa neste caso. "Não há expectativa...