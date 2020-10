Esporte Presidente aprova manifestação de torcida na sede do Goiás Grupo de torcedores vê protesto como situação natural e própria da democracia. Marcelo Almeida espera que cobrança sirva para todos no clube saírem da zona de conforto

Um grupo de torcedores da principal torcida organizada do Goiás fez protesto na frente da sede do clube, na Serrinha, no fim da tarde desta quarta-feira (14). Os torcedores pediam mudanças para que o clube reaja na Série A do Campeonato Brasileiro. A manifestação foi pacífica e durou cerca de uma hora. O presidente do clube, Marcelo Almeida, viu com naturalidade o movimento e...