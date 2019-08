Esporte Presente pra Anápolis dentro do octógono do UFC Netto BJJ faz, neste sábado (3), sua 6ª luta na principal franquia de MMA do mundo e quer homenagear sua cidade natal

Goiás estará mais uma vez representado no octógono do Ultimate Fighting Championship. Neste sábado (3) à tarde, Joaquim Silva, o Netto BJJ, enfrenta o alemão Nasrat Haqparast, pela categoria peso-leve, no UFC Newark, que será disputado em Nova Jersey, no Estados Unidos. O lutador goiano quer a vitória para presentear Anápolis, sua cidade natal que completou 112 anos nesta ...