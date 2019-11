Esporte Presença de famílias nos estádios marca passagem do Mundial por Goiânia Ir aos 18 jogos do Mundial em Goiânia, nos estádios da Serrinha e Olímpico, foi programa familiar para os goianos

Uma situação que marcou partidas da Copa do Mundo sub-17 em Goiânia foi a presença de famílias. Por todos os lados dos estádios da Serrinha e Olímpico, que foram utilizados na disputa do Mundial, era possível encontrar pais com filhos e filhas, avós com netos, casais. Nesta segunda-feira (11), muitos torcedores se despediram do torneio de seleções, que a partir das s...