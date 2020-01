Esporte Preparador físico fala sobre desafio do Atlético-GO na Série A: 'tem de fazer mágica' Com o Dragão, Jorge Soter vai para seu oitavo trabalho na elite nacional e comenta sobre a necessidade de trabalho duro para compensar baixo investimento

"Atlético não é cabide de emprego nem clube de amigos." A frase é do preparador físico do clube, Jorge Soter. Ciente de que a comissão técnica permanente do clube é valorizada e respeitada no trabalho diário, Soter explica que a cobrança interna é na mesma proporção. "Aqui, não tem acomodação", frisa o preparador físico, que terá missão de fazer pré-temporada forte p...