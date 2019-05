Esporte Preparador físico do Goiás garante Walter em condição de jogo após a Copa América Robson Gomes destacou dedicação do atacante e confirmou que o jogador estará à disposição de Claudinei Oliveira para o jogo contra o Flamengo, dia 14 de julho

A estreia de Walter com a camisa do Goiás já pode ter data definida: dia 14 de julho, contra o Flamengo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O preparador físico do clube, Robson Gomes, garantiu que o atacante estará à disposição de Claudinei Oliveira após a parada para a Copa América, ficando para o treinador decidir sobre sua utilização ou não. "Certeza (que e...