Esporte Preparador físico deixa o Atlético-GO e acerta com o Cuiabá Peça chave do trabalho da comissão técnica permanente do Dragão, Jorge Soter se despediu do time goiano após o empate com o Flamengo, na Série A

O empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, no sábado (14), marcou a despedida do preparador físico Jorge Soter do Atlético-GO. Ele aceitou uma "proposta irrecusável" do Cuiabá, no qual inicia o trabalho nesta segunda-feira (16). No lugar de Soter, o clube goiano traz o paulista Luís Fernando Goulart, de 47 anos. Luís Fernando passou por Sport, Ponte Preta e, re...