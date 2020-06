Esporte Preparador do Vila Nova comenta retorno aos treinos: ‘Desafio gigante’ Leonardo Bassotto explicou em coletiva como jogadores do Tigre se apresentaram, além de fazer previsões para colocar grupo colorado na melhor forma física

O preparador físico do Vila Nova, Leonardo Bassotto acredita que o intervalo de uma semana entre jogos será importante para recuperação física dos jogadores, quando o futebol for retomado. No retorno do futebol alemão, seis jogos tiveram problemas musculares nas nove primeiras partidas. Já na Inglaterra, o Arsenal perdeu dois atletas em 21 minutos no duelo contra o Ma...