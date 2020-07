Esporte Preparador coloca estágio do Atlético-GO com 70% da capacidade física Jorge Soter avalia primeiro mês de retomada dos treinos e diz que Vágner Mancini vai encontrar elenco bem treinado

Após pouco mais de um mês desde a retomada dos treinos, o elenco do Atlético-GO está com 70% da capacidade física e a caminho da plenitude para a retomada das competições. O técnico Vágner Mancini vai assumir a equipe na próxima semana e trabalhará no aperfeiçoamento final. Peça chave na preparação do Atlético às competições, o preparador físico do clube, Jorge ...