Esporte Preparação da pausa dos clubes goianos entra na reta final Atlético, Goiás e Vila vão pouco ao mercado e focam em treinos durante paralisação para Copa América

Tempo é um elemento escasso no calendário do futebol brasileiro. Só que, nesta temporada, os clubes das séries A e B o tiveram em abundância, desde o início da Copa América, quando os torneios nacionais foram interrompidos. Agora, após um mês, Atlético, Goiás e Vila Nova colocarão à prova, em uma sequência pesada de jogos, o resultado do período de descanso, treinos, correç...