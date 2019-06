Esporte Preocupados com o gramado, Tite e Edu Gaspar fazem vistoria na Arena do Grêmio Os dois membros da comissão técnica deixaram o hotel da seleção e avaliaram o gramado do estádio. Tite está preocupado com a conservação do campo, principalmente pelo desgaste com a sequência de jogos

O técnico Tite e o coordenador de seleções Edu Gaspar foram à Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (24). Os dois realizaram uma vistoria por volta das 9 horas por estarem preocupados com a qualidade do gramado, bastante criticado nos últimos dias, inclusive pelo argentino Lionel Messi. O local receberá a partida do Brasil nesta quinta (27), p...