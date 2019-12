Esporte Preocupado com o fuso horário, Everton Ribeiro pede foco na semifinal "Temos que pensar primeiro na semifinal e, se passarmos nós e eles, aí sim vamos fazer uma grande preparação e um grande jogo", pregou o jogador

A um dia de embarcar para o Catar, o meia-atacante Everton Ribeiro admitiu preocupação com os efeitos do fuso horário diferente e pediu nesta quinta-feira que o Flamengo mantenha o foco na disputa da semifinal do Mundial de Clubes, sem pensar no eventual confronto com o Liverpool na final. "Temos que pensar primeiro na semifinal e, se passarmos nós e eles, aí si...