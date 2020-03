Esporte Preocupado com jogadores, Jaraguá terá reunião para definir futuro Presidente do clube Silvano Martins espera conversar com atletas para definirem melhor caminho. Reunião será na manhã desta quinta-feira (19)

A preocupação do Jaraguá vai além da tabela do Campeonato Goiano. O time vice-líder da competição mostrou preocupação com seus atletas nesta terça-feira (18). A orientação da FGF é a de dispensar todos os jogadores. O clube se reunirá, na próxima quinta-feira (19), para resolver questões sobre dispensas. “Nesse momento, a ideia do Jaraguá é sentar com a diretoria e com ...