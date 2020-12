Esporte Preocupação com segurança marca atípico GP de Sakhir da F1 Prova no Bahrein será disputada num traçado com o qual a categoria não está acostumada, terá desfalque por Covid-19 de heptacampeão e será marcada pelo retorno do Brasil ao grid após três anos

Com o campeonato já definido, o GP de Sakhir da F1, no domingo (6), poderia servir apenas para cumprir o calendário. Mas uma série de fatores o transformou num dos mais aguardados da temporada. A prova no Bahrein será disputada num traçado com o qual a categoria não está acostumada; terá o desfalque por Covid-19 do heptacampeão Lewis Hamilton, substituído em sua...