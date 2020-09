Esporte Premier League promove embate de técnicos com suas próprias influências O duelo de abertura entre Liverpool e Leeds United ilustra bem esse quadro, colocando frente a frente um dos melhores técnicos da atualidade, o alemão Jürgen Klopp, contra o argentino Marcelo Bielsa

A Premier League, que começa sua temporada 2020/2021 neste sábado (12), é a liga nacional mais seguida e admirada no mundo mesmo sem ter os dois principais jogadores do planeta nesta década. É verdade que a maioria dos ricos clubes ingleses possui elencos com ótimo nível técnico, mas não há liga de futebol que reúna tantos treinadores influentes e vencedores como na I...