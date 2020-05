Esporte Premier League pode enfrentar ações judiciais se a temporada não for concluída Presidente do Crystal Palace, Steve Parish se manifestou favorável ao Projeto Reinício, que visa a retomada da competição

O presidente do Crystal Palace, Steve Parish, alertou neste domingo que a Premier League, organizadora do Campeonato Inglês, pode enfrentar meses ou anos de ações judiciais se a temporada atual não for concluída devido à pandemia do novo coronavírus. "Não quero, certamente, ter algumas conversar difíceis (sobre o cancelamento da competição). As ramificações de cada uma...