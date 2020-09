Esporte Premier League encerra contrato de R$ 3,7 bilhões com a China Acordo com o parceiro de streaming, no valor R$ 3,7 bilhões para o período de 2019 a 2022, foi rescindido pela liga inglesa alegando o não recebimento de uma parcela

A Premier League anunciou nesta quinta-feira (3) o rompimento de seu mais lucrativo contrato de direitos internacionais de transmissão. O acordo com o parceiro chinês de streaming PPTC, no valor de US$ 700 milhões (R$ 3,7 bilhões) para o período de 2019 a 2022, foi rescindido pela liga inglesa alegando o não recebimento de uma parcela de US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão) e...