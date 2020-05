Esporte Premier League discute alterações revolucionárias para retornar com o futebol Aumentar o número de alterações durante o jogo de três para cinco e uso de campos neutros são mudanças discutidas

O futebol inglês busca mudanças para enfrentar a pandemia do coronavírus e as alterações que poderão ser causadas à disputa esportiva e à sociedade em geral. Os clubes da Premier League planejam aderir ao "Projeto Reiniciar" com o que esperam propor o reinício do campeonato em junho. As reuniões entre todas as partes do futebol e os médicos do governo podem obter...