Esporte Prefeitura do Rio multa CBF por confusão na final da Copa América Aglomerações e falta do uso de máscaras e de distanciamento por torcedores foram apontados como motivos para a multa

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio do Ivisa-Rio (Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária), determinou uma multa de R$ 54 mil à CBF por conta da confusão gerada na final da Copa América, disputada no último sábado, no Maracanã, que acabou em vitória da Argentina sobre o Brasil por 1 a 0. De acordo com o ...