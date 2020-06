Esporte Prefeitura do Rio de Janeiro libera público em estádios a partir de 10 de julho Em um primeiro momento, de acordo com o decreto, as arenas poderão receber apenas um terço de sua capacidade

Primeira cidade do Brasil a ter a retomada do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus, no último dia 18 com a vitória do Flamengo sobre o Bangu, pelo Campeonato Carioca, o Rio de Janeiro poderá ser também o primeiro a ter a presença de público nos estádios. A prefeitura confirmou a autorização da volta da torcida aos jogos a partir do dia 10 de julho em uma medida p...