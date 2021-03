Esporte Prefeitura de Jataí vai autorizar jogos do Campeonato Goiano Tema é avaliado como caso omisso no decreto e prefeito disse que vai permitir partidas no Arapucão

Depois de publicar decreto com medidas para contenção da Covid-19 em Jataí, o prefeito da cidade, Humberto Machado, afirmou ao POPULAR, nesta quarta-feira (3), que vai permitir as partidas da Jataiense no estádio Arapucão. "O artigo sexto prevê que os casos omissos são resolvidos por um conselho gestor e caso do futebol será autorizado, sim", explicou Humberto Machad...