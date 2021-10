Esporte Prefeitura de Goiânia flexibiliza e estádios podem receber 40% da capacidade Novo decreto publicado permite mais 10% de torcida em relação ao que estava sendo praticado nos jogos

A Prefeitura de Goiânia publicou decreto nesta segunda-feira (18) com regras que flexibilizam várias atividades econômicas em razão da pandemia da Covid-19 no município. Entre elas está o aumento da permissão para as torcidas nos estádios em jogos de futebol para 40% da capacidade dessas praças. Desde que foi liberado o retorno do torcedor aos estádios goianienses, houve ...