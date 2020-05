Esporte Prefeito de Porto Alegre aponta retorno do futebol para o final do ano ou em 2021 Inter e Grêmio se apresentam nesta terça-feira, enquanto o São José ainda não anunciou o retorno

Se depender da vontade do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., o retorno dos jogos de futebol na capital gaúcha podem ficar apenas para o final do ano ou até para 2021, apesar de os clubes voltarem aos treinos nesta próxima semana. "Não me parece que haverá (jogos), de alguma forma, talvez nem neste ano. Mas, se ocorrer, vai ser mais para o fim do ano ...