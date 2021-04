Esporte Prefeito de Goiânia visita atletas que estarão na Paralimpíada de Tóquio Rogério Cruz (Republicanos) falou que município reconhece esforço dos atletas e citou projeto de centro olímpico municipal

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) visitou, nesta sexta-feira (23), atletas que estarão na Paralimpíada de Tóquio. No Centro de Excelência do Esporte, o prefeito falou que espera que Goiânia "tenha qualidade de vida por meio do esporte". As atletas do vôlei sentado, Adria de Jesus, Jani Freitas, Pâmela Pereira, Núria de Almeida e Luiza Fiorese, os arqueiros Helcio...