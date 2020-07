Esporte Prefeito autoriza, e Grêmio e Inter voltarão a jogar na Arena e no Beira-Rio Times de Renato Gaúcho e Eduardo Coudet deixam de percorrer o interior e a região metropolitana em meio à pandemia da Covid-19 e jogarão semifinais em seus estádios

Grêmio e Internacional vão jogar as semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho em Porto Alegre. Nesta sexta-feira (31), a prefeitura comunicou que dará autorização sanitária para a volta de jogos na Arena do Grêmio e no estádio Beira-Rio. Com isso, os times de Renato Gaúcho e Eduardo Coudet deixam de percorrer o interior e a região metropolitana em meio à pand...