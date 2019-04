Esporte Precoces e ousados: da várzea ao topo Para se divertir com a família ou sobreviver, rivais da decisão do Campeonato Goiano cultivam origem comum: os campos de terra

Atlético e Goiás abrem a final do Goianão neste domingo, às 16 horas, no Estádio Olímpico, levando ao jogo o que têm de melhor para definir o título. Em uma decisão regional, o que salta aos olhos, nos finalistas, é a origem dos destaques de cada time: Jorginho, do Atlético, e Michael, do Goiás, tiveram como ponto de partida o terrão. Eram boleiros na várzea. No...