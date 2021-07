Esporte ‘Preciso de resultado para ter sequência’, diz técnico do Vila Nova Higo Magalhães lamentou novo tropeço do time colorado no OBA e frisou que tem tentado aproveitar a oportunidade para se manter no cargo de técnico do Tigre

O técnico Higo Magalhães reconheceu nesta quarta-feira (21) que sabe que seguirá no cargo de treinador da equipe colorada com a conquista de resultados, mas revelou isso ao citar que a diretoria vilanovense buscará outro profissional após a saída de Wagner Lopes. O Tigre perdeu para o Brusque na 13ª rodada da Série B e chegou ao oitavo jogo sem vencer no OBA, na temporad...