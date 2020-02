Esporte 'Precisamos nos impor', destaca Fabrício sobre duelo do Vila contra o Crac Goleiro colorado acredita que time está evoluindo a cada jogo e espera que equipe consiga vitória convincente na segunda-feira

Após garantir classificação à segunda fase da Copa do Brasil, o Vila Nova voltará a campo na segunda-feira, às 20h30, contra o Crac, pela sexta rodada do Goianão 2020. O goleiro Fabrício espera que o Tigre consiga ter uma atuação convincente e vitoriosa diante da sua torcida, no Onésio Brasileiro Alvarenga. "Nossa equipe precisa se impor e fazer uma boa apresentação em cas...