"Precisamos de duas a três vitórias seguidas para não sofrer no final", diz Alan Mineiro

O meia Alan Mineiro não considera desesperador o momento do Vila Nova na Série B. Para o jogador de 31 anos, a competição está se afunilando, mas o Tigre ainda depende de si para sair da zona de rebaixamento (Z4) e escapar da queda à Série C. "Temos de ter consciência do momento que estamos vivendo e o que precisamos fazer. O Guarani venceu duas vezes e desgarrou (Z4...