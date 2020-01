Esporte ‘Precisamos corrigir problemas’, diz Artur Neto após goleada no clássico Treinador do Goiânia lamentou expulsão do meia Glauber e vê erros em dois gols marcados pelo Atlético

Assim como o ano passado, o Goiânia inicia o Campeonato Goiano sem vencer depois de duas rodadas. A diferença entre as edições é que na atual, o Galo soma um ponto após empate com o Iporá. A goleada deste domingo (26), por 5 a 0, para o rival Atlético no clássico expôs mais problemas na equipe alvinegra. “Ainda precisamos corrigir problemas, temos de superar dificuldades. O club...