Esporte Prazo para pré-inscrições na Taça das Favelas termina nesta terça-feira No estado, já são mais de 200 coordenadores de equipes que fizeram pré-inscrição de seus bairros em apenas uma semana

As pré-inscrições para a edição goiana da Taça das Favelas se encerram amanhã, às 13h30, durante o Globo Esporte da TV Anhanguera. As inscrições de jogadores e jogadoras para o DIPE (Dia das Peneiras) seguem, normalmente, até o dia 5 de março para que até lá todos possam concorrer a vagas para jogar o maior campeonato de futebol amador do mundo, a Taça das Favelas 202...