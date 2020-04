Em qualquer bairro de Goiânia, é possível encontrar um grupo batendo uma bolinha depois do expediente. Em tempos de pandemia do novo coronavírus isso não é possível. Como os peladeiros têm suprido a ausência dos encontros com amigos e familiares? Com futebol mesmo, mas de outro jeito.

“Tenho contato diário com futebol, estou muito acostumado a respirar o esporte. Sem poder jogar, estou procurando notícias dos clubes goianos, paulistas, cariocas, europeus. Tudo. Não deixo de acompanhar as redes sociais. Não é a mesma coisa, mas ameniza um pouco a situação”, comentou o representante comercial Washington Alves de Araújo.

O goiano de 34 anos diz que pratica o esporte desde os sete. Joga com amigos em quadras soçaite, mas, se for campão, também está dentro. “Normalmente, jogo umas quatro vezes por semana. Pessoal fala que sou bom, gosto de distribuir canetas e bonés na galera. Como jogo no meio-campo, sempre surge oportunidade para marcar gols, mas gosto mesmo é de driblar. Falta essa ousadia no futebol”, frisou Washington, que também aderiu à prática de exercícios físicos em casa para amenizar a ausência das partidas amadoras.

Outro método, também com futebol envolvido, encontrado por peladeiros para superar o período sem jogos é no âmbito virtual. “Desde que comecei a quarentena, tem uns 15 dias, eu jogo videogame todos os dias. Fico horas na frente da televisão, jogo on-line, temporadas, tudo. Jogo futebol desde criança. Não está sendo nada fácil passar por isso, mas temos de preservar a saúde”, salientou o vendedor de carros e zagueiro, João Lucas, que diz gastar cerca de 120 reais, por mês, no “investimento”, como definiu o goiano de 21 anos, para jogar futebol três vezes por semana.

Tem peladeiro que já deixou de ir a aniversários para jogar bola. Agora, não pode ir a nenhum dos dois. “No final do ano passado, era aniversário de uma tia, fizeram uma festinha na casa dela, mas logo na sexta-feira. Tenho futebol confirmado com amigos no Parque Amazônia. Lógico que fui jogar bola. No outro dia, dei um abraço nela e pedi desculpas por não ter ido à festa”, contou o operador de caixa e volante Diogo dos Santos, de 27 anos, que mora no Parque Anhanguera e costuma jogar partidas em três vezes na semana.

Os peladeiros evitam sair de casa. Fazem isso apenas para situações básicas, como ir ao supermercado e farmácias. “Está complicado ficar sem futebol, não lembro quando foi a última vez que passei por situação parecida. Acho que nunca. O brasileiro é apaixonado. Eu só não jogo às segundas e quartas, nos sábados e domingos disputo de dois a três jogos por dia. É meu vício. Agora estou tendo de lavar vasilha em casa”, reclamou o goiano Wellington Bueno, de 49 anos, que também aproveita o período em casa para assistir séries e filmes, como forma de distração para a ausência de futebol. “Nem as partidas na televisão estou sentindo falta. É legal assistir a uns jogos antigos, mas eu gosto mesmo é de jogar bola”, salientou o vendedor de carros, que atua como volante e disse que uma das primeiras coisas que vai procurar fazer após o período de quarentena é jogar futebol com amigos.