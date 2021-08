Esporte Prata da casa, zagueiro comemora titularidade no Goiás Iago Mendonça, de 22 anos, substituiu Reynaldo César e também David Duarte na zaga esmeraldina

O zagueiro Iago Mendonça completou 22 anos de idade nesta segunda-feira (16) e tem motivos de sobra para comemorar. O defensor teve nos últimos três jogos sua primeira sequência como titular nesta Série B do Campeonato Brasileiro e quer agarrar a oportunidade. Mesmo com o experiente Matheus Salustiano no elenco, o técnico Marcelo Cabo optou pela entrada de Iag...