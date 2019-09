Esporte Prata da casa renova contrato com o Goiás Jefferson tinha vínculo até o fim de 2020 e renovou por mais duas temporadas com o clube esmeraldino

O lateral esquerda Jefferson, prata da casa do Goiás, renovou contrato com o clube por mais dois anos. O vínculo se encerraria no fim do ano que vem, mas foi estendido até o fim de 2022. As conversas para a renovação tiveram início nesta semana e foram concretizadas na manhã desta quinta-feira (19). Jefferson tem 22 anos e subiu para o profissional d...