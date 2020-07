Esporte Prata da casa, lateral projeta disputa madura de Série A pelo Goiás Aos 23 anos, Jefferson deve ser titular mais uma vez da lateral esquerda do Goiás na elite do futebol nacional

Perto de completar 100 jogos com a camisa do Goiás, o lateral esquerdo Jefferson sai na frente para começar a Série A do Campeonato Brasileiro como titular. O prata da casa, de 23 anos, projeta uma disputa mais madura após a experiência de jogar na elite em 2019. Formado nas categorias de base do Goiás, Jefferson chegou ao time profissional em 2016. De lá ...