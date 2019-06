Esporte Prata da casa curte fase no Goiás Destaque da equipe no Brasileirão, Jefferson se consolida como titular e projeta temporada de crescimento na carreira

Na disputa de sua primeira Série A do Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Jefferson, prata da casa, de 22 anos, terminou a primeira parte da competição em ascensão no Goiás. Com atuações regulares e personalidade, ele mostrou que pretende fazer de 2019 o ano de ascensão de sua carreira.Jefferson subiu para a equipe profissional do Goiás em 2016. Desde então, o j...