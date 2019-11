Esporte Prata da casa brilha e vitória do Goiás sai no final Goiás vence o Avaí, por 2 a 0, com participação direta do meia Thalles e volta a vencer no Brasileirão. Esmeraldino figura na primeira metade da tabela

Distante daquela equipe rápida, destemida, insinuante e ousada que arrancou empate (2 a 2) com o Flamengo, mas guardando o que melhor poderia dar à sua torcida nos minutos finais, o Goiás afastou um resultado que parecia negativo até os 44 minutos do segundo tempo no jogo disputado neste domingo (3), diante do Avaí, no Estádio Serra Dourada, no fechamento da 30ª rodada. ...