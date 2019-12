Esporte Prass anuncia saída do Palmeiras após 7 anos: 'Não foi da maneira como planejei' Goleiro se tornou uma das principais referências da equipe alviverde, mas não renovará vínculo. Contrato encerra em dezembro

Fernando Prass não jogará mais pelo Palmeiras. Por meio de suas redes sociais, o goleiro anunciou na manhã deste sábado que encerrou seu ciclo no clube alviverde, do qual se tornou uma das principais referências nos últimos anos. "Não foi da maneira como planejei, mas hoje se encerra meu ciclo no Palmeiras. Obrigado Palmeiras e torcida pelo carinho!", escreveu o ...