Esporte Praia Clube força tie break, mas Minas vence primeira final da Superliga Feminina O segundo jogo será na próxima sexta-feira, às 21h30, no Sabiazinho, em Uberlândia

No primeiro de três jogos que definem a Superliga Feminina de vôlei, o Itambé/Minas precisou do tie break para vencer o Dentil/Praia Clube neste domingo e abrir vantagem na briga pelo título nacional. A equipe aproveitou o apoio dos 8.450 torcedores no ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, e venceu as rivais de Uberlândia por 3 sets a 2. É a primeira vez que duas equipes d...