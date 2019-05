Esporte Pragmatismo deve marcar lista de Tite para Copa América Especialistas dizem que técnico chamará equipe sem surpresas e foco será em título em casa

O técnico Tite anuncia nesta sexta-feira (17), às 11 horas, lista com 23 jogadores convocados para disputa da Copa América no Brasil, entre os meses de junho e julho. Com a sombra do desempenho da seleção na Copa do Mundo da Rússia e a missão de formar um grupo para o próximo Mundial, o treinador deve apostar no pragmatismo para tentar vencer o torneio continental em ...