Esporte Próximo rival atleticano, Figueirense se emociona com gesto da torcida Apesar de ocupar a última colocação, na tabela da Série B, o presidente interino do clube catarinense se mostra otimista

A situação do Figueirense na Série B reflete o momento pelo qual o time passa fora de campo. Na competição, a equipe catarinense é a lanterna, com 23 pontos, e não vence há 15 jogos. Fora das quatro linhas, os jogadores estão com pelo menos um mês de salários atrasados, mas têm a força da torcida como a alavanca para enfrentar o vice-líder. Na última terça-feira (dia 24), diant...