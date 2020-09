Esporte Prêmio da Copa do Brasil vira fortuna ainda mais valorizada com pandemia De acordo com estudo do Itaú BBA, divulgado em agosto, a pandemia cortou quase 30% do faturamento dos clubes de futebol

Competição do futebol nacional com o maior número de clubes - 91 participantes neste ano-, a Copa do Brasil retorna nesta quarta-feira (16) em sua quarta fase. Os dez clubes envolvidos lutarão pela classificação às oitavas de final que renderá R$ 2,6 milhões como premiação. Os valores pagos pela Confederação Brasileira de Futebol às equipes por mérito esportivo ao lon...