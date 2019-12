Esporte Pré-temporada do Vila Nova começa com caras novas e testes físicos Início das atividades coloradas contou com 13 jogadores entre remanescentes, jogadores da base, atletas que retornam de empréstimos e novos contratados

O primeiro dia de trabalho no Vila Nova foi de avaliações de jogadores pelo departamento médico e atividades físicas supervisionadas pela comissão técnica. Nesta terça-feira (17), mais três atletas - Celsinho, Lucas Silva e Kauê - se apresentam para começar a pré-temporada no Tigre. A atividade deve ser parecida com a desta segunda-feira (16). “Amanhã (nesta terça) s...