Esporte Pré-Olímpico: Brasil empata com Uruguai e vai ter de vencer Argentina domingo para ir a Tóquio Com o resultado, a equipe do técnico André Jardine soma dois pontos, enquanto os uruguaios somam apenas um

A seleção brasileira empatou, por 1 a 1, com o Uruguai, nesta quinta-feira, em Bucaramanga, pela segunda rodada do quadrangular decisivo do Pré-Olímpico da Colômbia. Com o resultado, a equipe do técnico André Jardine soma dois pontos, enquanto os uruguaios somam apenas um. Argentina (três pontos) e Colômbia (um) se enfrentam ainda nesta quinta-feira. O Brasil volt...