Esporte Poupando titulares, Grêmio cede o empate ao Avaí na Ressacada Com o resultado, os dois times anotaram seus primeiros pontos na competição

Poupando todos os titulares, com exceção do zagueiro Pedro Geromel, o Grêmio não conseguiu desempenhar um bom futebol e ficou no empate por 1 a 1 com o Avaí, na Ressacada, nesta quarta-feira (1º), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os dois times anotaram seus primeiros pontos na competição. O Avaí estreou com derrota por 2 a 1 para o ...