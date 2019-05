Esporte Poupados pela torcida, meia e goleiro do Vila Nova são solidários aos colegas Alan Mineiro e Rafael Santos, apesar de não terem sido criticados por torcedores, lamentam ataques

Dos xingamentos pichados no muro do Onésio Brasileiro Alvarenga e das vaias e críticas da torcida colorada antes, durante e depois do empate sem gols com a Ponte Preta, sexta-feira (10), no Serra Dourada, pela 3ª rodada da Série B, poucos atletas do Vila Nova escaparam. Entre eles, estão o meia e capitão do Tigre Alan Mineiro, expulso contra a Macaca e, ainda assim, ov...