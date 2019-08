Esporte Poupado, Everton é principal ausência no Grêmio para jogo contra o Athletico-PR A ideia é preservar o jogador para o confronto de volta da Libertadores contra Palmeiras, a ser realizado na próxima terça-feira (27) em São Paulo

Everton é a ausência mais impactante na lista de relacionados do Grêmio para a partida deste sábado (24), às 17 horas, em casa, contra o Athletico-PR, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não ficava de fora de uma lista de relacionados do time para uma partida desde a paralisação dos torneios no País por causa da disputa da Copa América em solo nacional. ...